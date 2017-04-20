В США открыли Международную церковь каннабиса

В американском Денвере сегодня, 20 апреля, открывается Международная церковь каннабиса. Об этом сообщает Huffington Post.

Как отмечается на сайте церкви, ее «прихожане» верят, что «духовный путь индивида, и поиск смысла - это один из способов самопознания, который можно ускорить и углублять с помощью ритуального употреблением каннабиса», говорится на веб-сайте церкви.

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«Мы не верим в авторитарные структуры, и мы не исповедуем высокомерие, зная мнение Бога», - сказала изданию один из адептов церкви.

Ритуальному употреблению конопли, по словам профессора Нью-Йоркского университета, более 3 тысяч лет. Также, употребление каннабиса является неотъемлемой частью растафарианского культа, распространенного преимущественно на Ямайке и в Эфиопии.

Как сообщал УНИАН ранее, медиа-канал VICE провел эксперимент и запустил в космос косяк с марихуаной. Прямую трансляцию этого процесса вели на странице медиа-группы в Facebook. На видео видно как прибор с прозрачной колбой, где и находился "косяк" покорил открытый космос.