В посольство США в Лондоне вызвали трехмесячного малыша по подозрению в терроризме

В Лондоне в посольство США вызвали трехмесячного ребенка по подозрению в терроризме. Об этом сообщает The Guardian.

Путаница произошла, когда в визовой анкете, отвечая на вопрос "намерены ли вы заниматься террористической деятельностью, шпионажем, саботажем или геноцидом, или уже занимались подобным?" 62-летний дедушка малыша Пол Каньона, который живет в США, написал "да", вместо "нет".

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Об ошибке стало известно после того, как ребенку отказали в поездке. "Я не мог поверить, что они не поняли, что это была ошибка, и трехмесячный ребенок не способен причинить никому вреда", - сказал Каньона.

Ребенка везли в отпуск во Флориду, вместо этого ребенка забрали из дома в Пойнтони (графство Чешир) в посольство в Лондоне, где его допрашивали. Поездка туда и обратно заняла около 10 часов.

"Малыш Харви вел себя хорошо и не плакал", - сказал дедушка малыша. В общем, ошибка с визой обошлась семье в 3 тыс. фунтов.