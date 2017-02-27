"Застать врасплох": в Мьянме пограничники обстреляли тайскую бригаду строителей из рогаток

Об этом сообщает Ridus.

Жители Мьянмы, проживающие на противоположном берегу реки и недовольные строительством тайцами насыпи, неоднократно демонстрировали свое негативное к этому отношение, но подобный инцидент произошел впервые.

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Как сообщает Третий национальный телеканал Таиланда, обстрел из рогаток застал тайских строителей врасплох. Работы приостановили.

В настоящее время власти пограничных территорий ведут переговоры.