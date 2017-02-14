Исследование Google: более развитый искусственный интеллект склонен к агрессии

Разработчики из DeepMind (британская компания, которую приобрела Google) проверили способность искусственного интеллекта сотрудничать с другими и обнаружили, что в случаях, когда нейросети грозит возможность проигрыша, она склонна использовать агрессивные тактики поведения для того, чтобы обеспечить себе выигрыш, передает ZN.UA.

В ходе исследования ученые провели 40 миллионов раундов компьютерной игры по сбору фруктов между двумя "агентами" DeepMind, которые должны были соревноваться друг с другом и собрать настолько много виртуальных яблок, насколько это будет возможно.

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Оказалось, что пока в игре было достаточное количество яблок, искусственный интеллект вел себя мирно, но по мере того, как яблок становилось все меньше, агенты были склонны использовать лазер для того, чтобы выбить оппонента из игры и собрать яблоки.

Если же агенты не использовали лазерные лучи, они могли закончить игру с одинаковым количеством яблок. Интересно, что именно такую тактику выбрали "менее интеллектуальные" версии DeepMind. Саботаж, агрессию и жадность демонстрировали только более комплексные версии искусственного интеллекта.

Более того, более комплексные формы DeepMind были склонны раньше начать использование лазера и таким образом получить доступ к большинству яблок. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что более интеллектуально развитые агенты более склонны к обучению в окружающей среде и, как следствие, к более агрессивным тактикам поведения.

Исследователи также проверили возможности искусственного интеллекта в игре Wolfpack, в которой два агента DeepMind играли как волки, а один – как овца. Ученые подчеркивают, что из этой игры искусственный интеллект вынес мнение о том, что кооперация с другими может принести желаемый результат.