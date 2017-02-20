"Что вижу, то пою": Трампа вновь высмеяли после слов о теракте в Швеции, которого не было (видео)

15:10, 20 февраля 2017
Курьёзы
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Трамп вновь стал объектом для шуток из-за вымышленного теракта в Швеции.

Дональд Трамп / Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в сообщении ТСН.

Дональд Трамп вспомнил о террористическом нападении в Швеции, чем изрядно удивил всю страну.

Застигнутые врасплох были и дипломаты, и простые пользователи интернета: "Швеция? Теракт? Что он курил?". Вокруг одни вопросы.

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Ранее Стокгольм попросил руководство США пояснить слова Трампа о проблемах, с которыми столкнулась Швеция из-за мигрантов 17 февраля.

"Посмотрите, что вчера произошло в Швеции. Швеция - кто бы мог подумать? Они привезли множество людей, у которых есть проблемы, которые они даже не представляли себе", - сказал Трамп, выступая во Флориде.

Американский президент также заявил, что США "не нуждаются в людях с плохими идеями".

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Теги: #Трамп#Швеция