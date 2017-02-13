Попавший в прямой эфир "снежный человек" стал звездой YouTube (видео)
16:29, 13 февраля 2017Курьёзы
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Человек в мохнатом костюме попал в репортаж местного телевидения о снегопаде и мгновенно полюбился пользователям соцсетей.
"Йети" в Спрингфилде / скриншот
Видео опубликовано на YouTube-канале LatestWorldIncidents.
Корреспондент вела репортаж о снежном буране в американском городе Спрингфилд, когда в кадр неожиданно вошел «йети». Оператор перевел камеру с него на заснеженную улицу, а когда вернул ее обратно — «снежный человек» пропал.
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Комментаторы YouTube пошутили, что мохнатый человек похож на ребенка, «которого мама одевала на мороз».
Другие отметили, что раз действие происходит в Спрингфилде, то в кадре не хватает Гомера из мультсериала «Симпсоны». На момент публикации новости ролик собрал более 2 млн просмотров.
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