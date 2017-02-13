Попавший в прямой эфир "снежный человек" стал звездой YouTube (видео)

Видео опубликовано на YouTube-канале LatestWorldIncidents.

Корреспондент вела репортаж о снежном буране в американском городе Спрингфилд, когда в кадр неожиданно вошел «йети». Оператор перевел камеру с него на заснеженную улицу, а когда вернул ее обратно — «снежный человек» пропал.

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Комментаторы YouTube пошутили, что мохнатый человек похож на ребенка, «которого мама одевала на мороз».

Другие отметили, что раз действие происходит в Спрингфилде, то в кадре не хватает Гомера из мультсериала «Симпсоны». На момент публикации новости ролик собрал более 2 млн просмотров.