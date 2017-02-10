"Зорян предпочитает лифты, а Шкиряк "Шмелей": соцсети о проколе росСМИ с "заказчиками" убийства "Гиви"

Как известно, пропагандисты одного из подконтрольных Кремлю телеканалов опозорились, назвав двух "заказчиков" убийства главаря террористической банды "Сомали" Михаила Толстых ("Гиви").

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Они насмешили не только самого советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, но и весь интернет. Пользователи соцсетей активно реагируют на такую "достоверную информацию".

Заходят как-то в бар трое: Зорян, Шкиряк и Гиви, а бармен им: у нас со своей едой нельзя, спрячьте шашлык. — МинПанд (@crimeapanda) 10 февраля 2017 г.

Даже родная мать не может различить Зоряна и Шкиряка. — МинПанд (@crimeapanda) 10 февраля 2017 г.

Я вижу костры из книг,

Я слышу овчарок лай.

Если один скажет «Зорян» -

Миллионы ответят «Шкиряк» — Симулятор Павука (@shekelbaum) 10 февраля 2017 г.

"Когда я убивал Моторолу, я был Зоряном, когда убивал Гиви - Шкиряком" - отметил представитель МВД Украины — signore Golubiani (@crazygolub) 10 февраля 2017 г.

"Зорян предпочитает лифты, а я их ненавижу. Предпочитаю шмелей" - добавил Шкиряк — signore Golubiani (@crazygolub) 10 февраля 2017 г.

В левой руке Зорян,

В правой руке Шкиряк.

Врагу не сдается гордый

Варяг. — Бюрократ у законі (@mudzhyri) 10 февраля 2017 г.

странная история доктора Зоряна и мистера Шкиряка — teška hughes (@grim_juz) 10 февраля 2017 г.

Крадущийся Зоран, затаившийся Шкиряк — недолугий кєкодєл (@SaintKEK) 10 февраля 2017 г.

ВНИМАНИЕ!!! Спецслужбы россии разыскивают 2-х украинских диверсантов Зоряна и Шкиряка ликвидировавших террориста "Киви"! pic.twitter.com/CS7oJLblKe — Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) 10 февраля 2017 г.

Пока Зорян убивает, Шкиряк стоит на шухере. — Д❄️брый Шубин ⛏ (@pavlushkaserh) 10 февраля 2017 г.

Hiч яка мiсячна, ЗОРЯНА, ясная,

Десь у кущах і Шкіряк — Суворий Павловɔьк ǪǪ (@Maped) 10 февраля 2017 г.

"Гиви убил Шкиряк", - Поклонская

"Ну ведь Гиви убил Зорян", - журналист

"И Зорян тоже, они оба убили" - Поклонская — Д❄️брый Шубин ⛏ (@pavlushkaserh) February 10, 2017

Все просто. Зорян уничтожил Гиви, а Шкиряк - Михаила Толстых. Такой вот продуктивный дуэт. — Днепровеньковский (@Hren_Rov) 10 февраля 2017 г.

Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк — Панянка з Донбасу (@8910114) 10 февраля 2017 г.

Когда грозит нам страшный враг,

Опасен, зол, упорен -

Помогут Зорян и Шкиряк!

Спасут Шкиряк и Зорян! — Міністр паніки (@minofpan) 10 февраля 2017 г.

Как сообщалось, в оккупированном Донецке сегодня прошли похороны ликвидированного командира "батальона Сомали" Михаила Толстых, более известного как "Гиви".