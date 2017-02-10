"Зорян предпочитает лифты, а Шкиряк "Шмелей": соцсети о проколе росСМИ с "заказчиками" убийства "Гиви"
В социальных сетях активно обсуждается версия российских СМИ о том, что заказчиками убийства боевика Михаила Толстых по кличке "Гиви" были два человека - Зорян и Шкиряк.
Как известно, пропагандисты одного из подконтрольных Кремлю телеканалов опозорились, назвав двух "заказчиков" убийства главаря террористической банды "Сомали" Михаила Толстых ("Гиви").
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Они насмешили не только самого советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, но и весь интернет. Пользователи соцсетей активно реагируют на такую "достоверную информацию".
Заходят как-то в бар трое: Зорян, Шкиряк и Гиви, а бармен им: у нас со своей едой нельзя, спрячьте шашлык.— МинПанд (@crimeapanda) 10 февраля 2017 г.
Даже родная мать не может различить Зоряна и Шкиряка.— МинПанд (@crimeapanda) 10 февраля 2017 г.
Я вижу костры из книг,— Симулятор Павука (@shekelbaum) 10 февраля 2017 г.
Я слышу овчарок лай.
Если один скажет «Зорян» -
Миллионы ответят «Шкиряк»
"Когда я убивал Моторолу, я был Зоряном, когда убивал Гиви - Шкиряком" - отметил представитель МВД Украины— signore Golubiani (@crazygolub) 10 февраля 2017 г.
"Зорян предпочитает лифты, а я их ненавижу. Предпочитаю шмелей" - добавил Шкиряк— signore Golubiani (@crazygolub) 10 февраля 2017 г.
В левой руке Зорян,— Бюрократ у законі (@mudzhyri) 10 февраля 2017 г.
В правой руке Шкиряк.
Врагу не сдается гордый
Варяг.
странная история доктора Зоряна и мистера Шкиряка— teška hughes (@grim_juz) 10 февраля 2017 г.
Крадущийся Зоран, затаившийся Шкиряк— недолугий кєкодєл (@SaintKEK) 10 февраля 2017 г.
Зловещие заказчики ликвидации Гиви.— Андрій Шумило (@andykrim65) 10 февраля 2017 г.
ЗОРЯН. ШКИРЯК. pic.twitter.com/tPrPkAyNxG
ВНИМАНИЕ!!! Спецслужбы россии разыскивают 2-х украинских диверсантов Зоряна и Шкиряка ликвидировавших террориста "Киви"! pic.twitter.com/CS7oJLblKe— Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) 10 февраля 2017 г.
Пока Зорян убивает, Шкиряк стоит на шухере.— Д❄️брый Шубин ⛏ (@pavlushkaserh) 10 февраля 2017 г.
Hiч яка мiсячна, ЗОРЯНА, ясная,— Суворий Павловɔьк ǪǪ (@Maped) 10 февраля 2017 г.
Десь у кущах і Шкіряк
"Гиви убил Шкиряк", - Поклонская— Д❄️брый Шубин ⛏ (@pavlushkaserh) February 10, 2017
"Ну ведь Гиви убил Зорян", - журналист
"И Зорян тоже, они оба убили" - Поклонская
@pavlushkaserh Днем он Зорян, а ночью - Шкіряк pic.twitter.com/zeyRfYFigC— Big Chris (@Vinnie_BigChris) February 10, 2017
Все просто. Зорян уничтожил Гиви, а Шкиряк - Михаила Толстых. Такой вот продуктивный дуэт.— Днепровеньковский (@Hren_Rov) 10 февраля 2017 г.
Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк— Панянка з Донбасу (@8910114) 10 февраля 2017 г.
Когда грозит нам страшный враг,— Міністр паніки (@minofpan) 10 февраля 2017 г.
Опасен, зол, упорен -
Помогут Зорян и Шкиряк!
Спасут Шкиряк и Зорян!
Как сообщалось, в оккупированном Донецке сегодня прошли похороны ликвидированного командира "батальона Сомали" Михаила Толстых, более известного как "Гиви".