"Зорян предпочитает лифты, а Шкиряк "Шмелей": соцсети о проколе росСМИ с "заказчиками" убийства "Гиви"

18:23, 10 февраля 2017
Курьёзы
4000

В социальных сетях активно обсуждается версия российских СМИ о том, что заказчиками убийства боевика Михаила Толстых по кличке "Гиви" были два человека - Зорян и Шкиряк. 

twitter.com/Vinnie_BigChris

Как известно, пропагандисты одного из подконтрольных Кремлю телеканалов опозорились, назвав двух "заказчиков" убийства главаря террористической банды "Сомали" Михаила Толстых ("Гиви").

Читайте такжеВ оккупированном Донецке "Гиви" закопали рядом с "Моторолой" (фото)

Они насмешили не только самого советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, но и весь интернет. Пользователи соцсетей активно реагируют на такую "достоверную информацию".

Как сообщалось, в оккупированном Донецке сегодня прошли похороны ликвидированного командира "батальона Сомали" Михаила Толстых, более известного как "Гиви".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ликвидация "Гиви"
Теги: #боевики#Гиви#Шкиряк#Зорян Шкиряк