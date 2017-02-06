Власти Днепра предложили голландской художнице поставить в городе Ждуна

"Мне пришло предложение из Украины - от мэрии города Днепр - они хотят, чтобы я сделала там двухметровую статью Ждуна. Это предложение пришло мне в "Фейсбуке", так что я даже не знаю, насколько это серьезно. Было бы здорово, если бы вы уточнили", - рассказала художница в интервью Русской службе Би-би-си.

В горсовете Днепра Би-би-си подтвердили, что ведут переговоры с автором. Скульптуру планируют поставить в центральной части города, возможно возле самого горсовета. Ждуна решили поставить на волне "мейнстрима", отметили в горсовете.

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Настоящее имя скульптуры - Homunculus loxodontus. Оригинал стоит перед больницей в Лейдене и посвящен людям, которые долго ждут в приемной врача. По замыслу художника, скульптура представляет собой безногую смесь человека, насекомого и слона.

После того, как фото скульптуры было опубликовано туристкой на сайте Pikabu, оно стало мемом.

Художница поражена тем, как популярна ее работа в России, Украине и Казахстане. Ей приходит очень много сообщений от людей, которые хотят сотрудничать или просто пообщаться.

"В какой-то момент меня настолько завалило всем этим, что я чуть не расплакалась. Я позвонила отцу посреди ночи и попросила помочь. Теперь он со мной разбирается со всем этим", - рассказала Маргрит ван Брифорт.

"Я читала, что скульптуре даже очень забавное имя - Ждун. Я с трудом его произношу, но оно мне нравится", - отметила она.