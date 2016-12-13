"Первая женщина-гетман": шапка Савченко взорвала соцсети
Тайные переговоры депутата Надежды Савченко с Захарченко и Плотницким возмутили общественность.
И не меньше, чем саму встречу нардепа с главарями террористов, обсуждали шапку Савченко, в которой она появилась перед журналистами в понедельник.
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Соцсети взорвались шутками по поводу головного убора депутата.
#Савченко показала всем свою шапку! https://t.co/WM80gJ204s— Суржик Восточный (@surgik_) December 12, 2016
В сеть попали фото как выглядели при встрече в Минске #САВЧЕНКО#ПЛОТНИЦКИЙ#ЗАХАРЧЕНКОpic.twitter.com/eUJ9j3Yn31— Андрей Ян (@Doriandrey) December 13, 2016
У Нады Савченко такая шапка, что у меня дикое желание ее снять и срочно начать варить в ней плов!!!— Почтипанчлайн (@lersklznva) December 12, 2016
шапка #Савченко - доказательство того, чтобы кремлевские политтехнологи уже ой как в деле.. ждите скоро новостей— nick davydiuk (@nickdavydiuk) December 12, 2016
#савченкоpic.twitter.com/ClH4BowFFx— Голубовский Львов (@golubovsky) December 12, 2016
#Савченко – первая женщина гетман ))) pic.twitter.com/9UG35EGINJ— Anatolii Mazarchuk (@Photo_Mazarchuk) December 12, 2016
Надя #Савченко к успєху ідьот, чєртєй не видя pic.twitter.com/qRKH3xw1X4— Hanna (@shypovnik) December 12, 2016
Как сообщали ранее СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.