"Первая женщина-гетман": шапка Савченко взорвала соцсети

И не меньше, чем саму встречу нардепа с главарями террористов, обсуждали шапку Савченко, в которой она появилась перед журналистами в понедельник.

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Соцсети взорвались шутками по поводу головного убора депутата.

У Нады Савченко такая шапка, что у меня дикое желание ее снять и срочно начать варить в ней плов!!! — Почтипанчлайн (@lersklznva) December 12, 2016

шапка #Савченко - доказательство того, чтобы кремлевские политтехнологи уже ой как в деле.. ждите скоро новостей — nick davydiuk (@nickdavydiuk) December 12, 2016

Как сообщали ранее СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.