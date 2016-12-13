"Первая женщина-гетман": шапка Савченко взорвала соцсети

09:34, 13 декабря 2016
Курьёзы
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Тайные переговоры депутата Надежды Савченко с Захарченко и Плотницким возмутили общественность.

Шапка Савченко взорвала интернет / twitter.com

И не меньше, чем саму встречу нардепа с главарями террористов, обсуждали шапку Савченко, в которой она появилась перед журналистами в понедельник.

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Соцсети взорвались шутками по поводу головного убора депутата.

 

 

Как сообщали ранее СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.

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Теги: #Минск#Савченко#встреча#шапка