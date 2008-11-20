Грузинский футболист пытался бежать из Беларуси в Украину

В Беларуси при попытке незаконного пересечения белорусско-украинской границы задержан грузинский футболист.

Об этом сообщает белорусская газета «Народная воля».

В Государственном комитете пограничных войск Беларуси уточнили, что гражданин Грузии задержан пограничниками Гомельского погранотряда в 200 метрах от границы. Он пытался пересечь государственную границу Беларуси по реке Днепр на моторной лодке.

«Гражданин Грузии 1982 года рождения легально прибыл в Минск авиарейсом Тбилиси-Минск, но затем предпринял попытку незаконно пересечь госграницу. Что помешало ему перелететь сразу в Киев или законно пересечь белорусско-украинскую границу, в настоящее время выясняется», - сообщили в Госпогранкомитете.

Представитель Госпогранвойск также сообщил, что гражданин Грузии заявил, что в Украину он стремился, чтобы устроиться игроком в одну из футбольных команд. В то же время, имя задержанного не называется.