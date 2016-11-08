В России злоумышленница съела шесть тортов, пока полиция расследовала ограбление склада

Как сообщает сайт СРБ, инцидент произошел в Михайлове. В полицию обратился работник одного из магазинов города. Он рассказал, что со склада исчезло несколько десятков тортов.

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Правоохранители опросили местных жителей и выяснили, что к краже причастна 41-летняя местная жительница.

За несколько часов она вместе с родственниками успела съесть шесть тортов. Оставшиеся торты у нее изъяли.

Как сообщал УНИАН, в августе в российском Якутске толпа съела 280-килограммовый торт, который предназначался для детей-сирот.