В России злоумышленница съела шесть тортов, пока полиция расследовала ограбление склада
16:27, 08 ноября 2016Курьёзы
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В Рязанской области РФ женщина похитила со склада несколько десятков тортов.
Похитительница тортов наслаждалась добычей вместе с родственниками / Фото Jim Orr via flickr.com
Как сообщает сайт СРБ, инцидент произошел в Михайлове. В полицию обратился работник одного из магазинов города. Он рассказал, что со склада исчезло несколько десятков тортов.
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Правоохранители опросили местных жителей и выяснили, что к краже причастна 41-летняя местная жительница.
За несколько часов она вместе с родственниками успела съесть шесть тортов. Оставшиеся торты у нее изъяли.
Как сообщал УНИАН, в августе в российском Якутске толпа съела 280-килограммовый торт, который предназначался для детей-сирот.
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