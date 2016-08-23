В российском Якутске толпа жадно расхватала праздничный торт, предназначенный для детей-сирот (видео)

Как сообщает YakutiaMedia, 280-килограммовый торт, который испекли кондитеры Якутского хлебокомбината ко Дню российского флага, смогли попробовать только те, кто пришел на мероприятие загодя.

Раздача праздничного лакомства началась за полчаса до назначенного времени. Как оказалось, время проведения мероприятий, посвященных Дню российского флага в Якутске, сдвинули.

День российского флага в Якутске начали отмечать митингом на площади Ленина в 12:00, после чего в 12:40 в программе значился велопробег с участием членов местного правительства, которые должны были приехать на Комсомольскую площадь в 13:00, где в 13:10 детей и гостей ждал праздничный торт.

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Однако велопробег стартовал раньше, в результате чиновники из Дома правительства прикатили до финиша раньше назначенного времени, поэтому раздача тортиков началась за полчаса назначенного времени.

Изначально планировалось, что тортики в виде российского флага будут раздавать детям-сиротам, а также детям из малоимущих и многодетных семей. Но получилось так, что дети, которые приехали в назначенное время, увидели только пустые столы с которых убирали уже скатерти.

"Нас сегодня привезли на Комсомольскую площадь и сказали, что будут угощать тортиками в честь праздника. Несмотря на то, что мы приехали за 20 минут до начала мероприятия, они уже закончились", — поделились ребята из детского дома "Берегиня".