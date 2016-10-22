Глава Николаевской ОГА попытался "исправить" незнание грамматики стихом об украинском языке (видео)

Соответствующее видео Савченко опубликовал на Youtube.

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На видео Савченко одет в кофту с надписью "У меня есть сила учиться на собственных ошибках", в которой исправлены ошибки, и декламирует часть стихотворения Максима Рыльского “Мова”.

Глава Николаевской ОГА декламирует часть стихотворения Максима Рыльского “Мова” Алексей есть сила учиться на собственных ошибках" с исправленными орфографическими ошибками.

Как сообщал УНИАН, журналисты нашли множество ошибок в конкурсном задании нового главы Николаевской ОГА.

При этом владение украинским языком является необходимым требованием для главы областной государственной администрации, должность которого принадлежит к государственной службе категории «А».