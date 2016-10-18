Клинтон обвинили в краже мебели Госдепа: вывозила госсобственность в свою вашингтонскую квартиру - СМИ
18:10, 18 октября 2016Курьёзы
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Бывший сотрудник группы личной охраны кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявил представителям ФБР, что она присвоила мебель Госдепартамента США, чтобы декорировать свои апартаменты в Вашингтоне.
Хиллари Клинтон / REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на New York Post.
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«Во время службы Клинтон в качестве государственного секретаря, она и ее подчиненные были замечены при случае кражи ламп и предметов мебели из здания Госдепартамента. Присвоенные вещи были транспортированы в ее дом в Вашингтоне», - сообщил экс-сотрудник политика.
ФБР на данный момент не обладают данными о том, был ли осуществлен возврат государственной собственности.
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