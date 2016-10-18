Клинтон обвинили в краже мебели Госдепа: вывозила госсобственность в свою вашингтонскую квартиру - СМИ

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на New York Post.

Читайте такжеТрамп и Клинтон поют на украинском: сеть покоряет отечественная версия дебатов политиков (видео)

«Во время службы Клинтон в качестве государственного секретаря, она и ее подчиненные были замечены при случае кражи ламп и предметов мебели из здания Госдепартамента. Присвоенные вещи были транспортированы в ее дом в Вашингтоне», - сообщил экс-сотрудник политика.

ФБР на данный момент не обладают данными о том, был ли осуществлен возврат государственной собственности.