Киевавтодор озадачила неправильная "зебра" на Оболони

"В социальных сетях и средствах массовой информации распространяется фото с некорректно нанесенной дорожной разметкой вблизи ТРЦ «Дрим таун»", - написали на странице коммунальной корпорации в Facebook.

Читайте такжеВ российском Тамбове ямы на дорогах засаживают луком (фото)

"Хотим обратить внимание, что коммунальная корпорация «Киевавтодор» не имеет никакого отношения к нанесению этой дорожной разметки", - утверждают коммунальщики.

"КП «ШЕУ Оболонского района» в ночь с 06 на 07 октября просп. Оболонском был выявлен факт выполнения работ по нанесению дорожной разметки неизвестными лицами. Для выяснения всех обстоятельств и исполнителя работ дорожники обратились к Национальной полиции Украины с соответствующим заявлением", - сообщил Киевавтодор.