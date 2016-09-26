В Париже появится парк для нудистов

Власти Парижа планирует воплотить этот замысел в реальность в не слишком отдаленном будущем, сообщает Reuters.

"Нам нужно найти подходящее место, и мы не хотим никого расстраивать или беспокоить," - рассказал журналистам заместитель мэра Парижа Бруно Жульяр.

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"Это, вероятно, будет парк или сад," - отметил чиновник.

"Другие европейские столицы сделали это, совсем недавно - Берлин," - добавил он.

Идея создания такого места принадлежит Экологической партии. Летом на берегах Сены или в парках часто можно увидеть нудистов, поэтому политики решили сделать шаг навстречу любителям естественной красоты человеческого тела.

Как сообщал УНИАН, в июне в двух городах Великобритании около 250 велосипедистов провели заезд без одежды. Участники акции выступили за более толерантный и безопасный мир.