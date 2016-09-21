Жители Стокгольма объявили войну барсуку, который убил любимую всеми кошку

Об этом пишет The Local.

Кошка по имени Ниссе жила в хипстерском районе 14 лет, местные жители ухаживали и в шутку называли веганом.

По словам очевидцев, барсук перегрыз Ниссе горло.

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Местные власти отказались расследовать происшествие, сославшись на то, что ежегодно в Стокгольме происходит около 20 инцидентов с барсуками.

Остров Cедермальм, где произошел инцидент, называют хипстерским. Там проживают студенты, дизайнеры, диджеи, хипстеры и уличные музыканты.