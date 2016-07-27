Кота Бориса Джонсона выдворили из резиденции британского премьера

Кота нового главы британского МИД Бориса Джонсона выдворили из резиденции премьера Даунинг-стрит. Животное пробралось туда через неплотно прикрытую дверь. Об этом пишет The Telegraph.

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Черно-белый кот Палмерстон продемонстрировал свои "амбиции" и пробрался в новую резиденцию Терезы Мэй, пока никто не обращал на него внимания. Но все же его выловил полицейский.

Борис Джонсон унаследовал пушистого компаньона, возглавив Министерство иностранных дел.

Как известно, главным мышеловом в резиденции премьера Великобритании работает кот Ларри. Ларри стал одним из самых знаменитых котов на Даунинг-стрит. В 2011 году ему была посвящена книга "Дневники Ларри". Ларри стал третьим котом в истории резиденции, который официально занял пост главного мышелова.

С 1989 по 1997 год этот пост занимал кот по имени Хамфри. На этой должности он находился при премьерах Маргарет Тэтчер, Джоне Мейджоре и Тони Блэре. Хамфри ушел в отставку из-за проблем со здоровьем, хотя ходили слухи, что его невзлюбила жена Блэра Шери. Он умер в 2006 году, а до своей смерти жил в доме одного из служащих резиденции.

В 2007 году должность главного мышелова заняла кошка Сибил, которая принадлежала канцлеру казначейства страны Алистеру Дарлингу. Однако Сибил покинула свой пост уже в 2008 году, а в 2009 году скончалась. Ходили слухи, что Сибил не нравилась премьер-министру Гордону Брауну.

С 2012 года по 2014 годы Ларри помогала выполнять его обязанности кошка Фрейя, которая принадлежит нынешнему главе казначейства Джорджу Осборну. Однако кошка постоянно сбегала, а однажды попала под машину. После этого Осборн отправил ее в графство Кент.