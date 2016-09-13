В Лондоне коты захватили стены метро (фото)
20:06, 13 сентября 2016Курьёзы
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Группа британских активистов Glimpse с помощью краудфандинга собрала 23 тысяч фунтов, чтобы выкупить все рекламные места на станции метро "Клэпхэм-Коммон" в Лондоне.
С помощью этого проекта они хотят заставить людей посмотреть на мир по-новому / CATS
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Проект получил название Citizens Advertising Takeover Service (сокращенно - CATS), что можно перевести как "Гражданская служба захвата рекламы" .
Активисты говорят, что с помощью этого проекта они хотят заставить людей посмотреть на мир по-новому и напомнить, что они могут его изменить.
Фото: CATS
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