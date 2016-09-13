В Лондоне коты захватили стены метро (фото)

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Проект получил название Citizens Advertising Takeover Service (сокращенно - CATS), что можно перевести как "Гражданская служба захвата рекламы" .

Активисты говорят, что с помощью этого проекта они хотят заставить людей посмотреть на мир по-новому и напомнить, что они могут его изменить.