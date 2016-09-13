В Лондоне коты захватили стены метро (фото)

20:06, 13 сентября 2016
Курьёзы
3170 0

Группа британских активистов Glimpse с помощью краудфандинга собрала 23 тысяч фунтов, чтобы выкупить все рекламные места на станции метро "Клэпхэм-Коммон" в Лондоне.

коты / CATS

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Проект получил название Citizens Advertising Takeover Service (сокращенно - CATS), что можно перевести как "Гражданская служба захвата рекламы" .

Активисты говорят, что с помощью этого проекта они хотят заставить людей посмотреть на мир по-новому и напомнить, что они могут его изменить.

CATS

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter