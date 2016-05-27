В Саудовской Аравии запретили делать селфи с котами

Об этом заявил местный изестный священнослужитель, шейх Салех бен Фаузан Аль-Фаузан, передает Newsweek.

По мнению религиозного авторитета, снимки с животными — признак преклонения перед западной культурой.

«И коты тут вообще ни при чем. Проблема не в животных, а в изображении. Идолы противоречат законам истинной религии. Нельзя фотографироваться ни с собаками, ни с котами, ни с волками», — отметил он.

Читайте такжеВ Новой Зеландии кошка "коллекционирует" соседские трусы и носки

Отмечается, что ультраконсервативное направление ислама - ваххабизма - запрещает многие вещи, которые в западном мире считаются нормальными.

Так, в начале года, по утверждениям, верховный муфтий Саудовской Аравии запретил игру в шахматы как такую, что поощряет азартные игры, является пустой тратой времени и приводит к росту ненависти и вражды между игроками.

Также упоминается о запрете играть в настольные и карточные игры по мультику «Покемон». Отмечается, что покемоны пропагандируют другие религии.