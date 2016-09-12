Сладкая "халява": в России произошла давка из-за бесплатного мороженого (видео)

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Это произошло во время празднования 250-летия города, передает Sterlitamak.

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"Руководство ТРЦ заранее анонсировало бесплатную раздачу 250 килограммов (то есть по одному за каждый год) мороженого, и в указанное время там собралось огромное количество горожан. И случилось то, что, в принципе, можно было предвидеть - образовалась давка из желающих заполучить мороженое "на халяву", - говорится в сообщении.

Ранее в центре Москвы на Красной площади был установлен странный рекорд. Всех желающих накормили греческим салатом, который засыпали с ковша трактора и делали на грузовике.