С лопаты кормили, теперь можно и из ковша: в Москве приготовили 20 тонн греческого салата (видео)

Вместо кастрюли был кузов самосвала. В него прямо из ведер насыпали ингредиенты.

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Отмечается, что кузов взвесили пустым и после с салатом. В подъемный кран были вмонтированы весы: в контейнере оказалось 20 тонн 100 килограммов греческого салата.

Судя из видео, когда салат приготовили, в кузов залезли три парня, которые загружали салат в ведра и спускали вниз.

Ранее в Российской Федерации в городе Набережные Челны (Республика Татарстан), жителей накормили с лопаты гигантским яблочным пирогом-богатырем диаметром более 10 метров.