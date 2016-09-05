С лопаты кормили, теперь можно и из ковша: в Москве приготовили 20 тонн греческого салата (видео)
10:17, 05 сентября 2016Курьёзы
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В центре Москвы на Красной площади был установлен странный рекорд. Всех желающих накормили греческим салатом, который засыпали с ковша трактора и делали на грузовике.
В Москве желающих накормили греческим салатом из ковша / Скриншот
Вместо кастрюли был кузов самосвала. В него прямо из ведер насыпали ингредиенты.
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Отмечается, что кузов взвесили пустым и после с салатом. В подъемный кран были вмонтированы весы: в контейнере оказалось 20 тонн 100 килограммов греческого салата.
Судя из видео, когда салат приготовили, в кузов залезли три парня, которые загружали салат в ведра и спускали вниз.
Ранее в Российской Федерации в городе Набережные Челны (Республика Татарстан), жителей накормили с лопаты гигантским яблочным пирогом-богатырем диаметром более 10 метров.
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