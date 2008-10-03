С Солнца исчезли все "пятна"

Более 50 лет на Солнце не наблюдалось столь малого количества "пятен", как в этом году. По этой причине ученые даже назвали 2008 год "самым белым годом" космической эры, пишет La Repubblica. Нечто подобное происходило в 1954 году. Вот и вчера на поверхности Солнца не было ни одного пятна, и такая ситуация наблюдается на протяжении более 200 дней с начала этого года (в 1954 году был 241 день без пятен на Солнце).

Но на Солнце происходит и еще нечто аномальное. Ученые из NASA сообщили, что звездный ветер теряет силу. "Среднее давление снизилось на 20% по сравнению с серединой 90-х годов. Это самое низкое давление с момента начала мониторинга, иными словами, за 50 лет", – рассказал Дейв Маккомас из Southwest Research Institute в Сан-Антонио (США). И это еще не все. "В течение последних 10-12 лет на 30% ослабло фоновое магнитное поле", – добавил Эрик Познер из NASA.

Каковы последствия всего этого? Пока, по мнению ученых, преждевременно делать какие-либо выводы. Были годы, когда на Солнце не наблюдалось пятен по 200-300 дней, и это не имело никаких последствий, но некоторые ученые смотрят чуть дальше. Дэвид Хетэуэй, физик по проблемам Солнца в NASA, отмечает, что в период между 1645 и 1715 годом отмечался беспрецедентный минимум солнечной активности, и в этот период на Земле наблюдался "малый ледниковый период", период с особо холодными зимами.

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