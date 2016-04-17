Британец нашел в своем саду руины древнеримской виллы

Люк Ирвин обратился к археологам, после того как обнаружил римскую мозаику в отличном состоянии, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Шотландии нашли первый сборник пьес ШекспираСреди находок специалистов - сотни устриц, которых искусственно выводили, а также привозили из прибрежных районов в бочках с соленой водой. Кроме того, археологи нашли очень искусно сделанную керамику, монеты, броши и кости животных.

"Мы обнаружили целый ряд артефактов, показывающих насколько роскошную жизнь вела семья, которая жила в такой вилле", - рассказал археолог Дэвид Робертс.

После проведения раскопок эксперты пришли к выводу, что это может быть одна из крупнейших древнеримских вилл в Британии, которая, по всей видимости, пробыла в нетронутом состоянии, с тех пор как обрушилась 14 столетий назад.