Британец сделал селфи с угонщиком самолета EgyptAir
Один из пассажиров захваченного вчера самолета EgyptAir, выполнявшего рейс из Александрии в Каир, успел сделать совместный снимок с угонщиком лайнера.
Как сообщает "Daily Mail", 26-летний Бен Иннес из шотландского Абердина, в то время как другие пассажиры дрожали в страхе, опасаясь за свою жизнь, подошел к человеку с "поясом смертника" и попросил сделать совместное фото с ним.
После этого британец отправил снимок своему соседу по комнате с помощью мобильного телефона.
Ben Innes from #Aberdeen poses for a picture with #EgyptAir#MS181 hijacker. pic.twitter.com/ywdGYuDWwm— Paul Smith (@Journo_Paul) March 29, 201
Как сообщал УНИАН, утром 29 марта стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Захватчик лайнера Сэиф Элдин Мустафа почти сразу же после приземления освободил большинство пассажиров, оставив на борту только членов экипажа и четырех иностранцев.
Вскоре угонщик освободил оставшихся заложников и сдался полиции. При этом "пояс смертника", которым он угрожал пассажирам, оказался муляжом.