Британец сделал селфи с угонщиком самолета EgyptAir

Как сообщает "Daily Mail", 26-летний Бен Иннес из шотландского Абердина, в то время как другие пассажиры дрожали в страхе, опасаясь за свою жизнь, подошел к человеку с "поясом смертника" и попросил сделать совместное фото с ним.

После этого британец отправил снимок своему соседу по комнате с помощью мобильного телефона.

Как сообщал УНИАН, утром 29 марта стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Захватчик лайнера Сэиф Элдин Мустафа почти сразу же после приземления освободил большинство пассажиров, оставив на борту только членов экипажа и четырех иностранцев.

Вскоре угонщик освободил оставшихся заложников и сдался полиции. При этом "пояс смертника", которым он угрожал пассажирам, оказался муляжом.