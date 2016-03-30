Британец сделал селфи с угонщиком самолета EgyptAir

11:47, 30 марта 2016
Курьёзы
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Один из пассажиров захваченного вчера самолета EgyptAir, выполнявшего рейс из Александрии в Каир, успел сделать совместный снимок с угонщиком лайнера.

REUTERS

Как сообщает "Daily Mail", 26-летний Бен Иннес из шотландского Абердина, в то время как другие пассажиры дрожали в страхе, опасаясь за свою жизнь, подошел к человеку с "поясом смертника" и попросил сделать совместное фото с ним.

После этого британец отправил снимок своему соседу по комнате с помощью мобильного телефона.

Как сообщал УНИАН, утром 29 марта стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Захватчик лайнера Сэиф Элдин Мустафа почти сразу же после приземления освободил большинство пассажиров, оставив на борту только членов экипажа и четырех иностранцев.

Вскоре угонщик освободил оставшихся заложников и сдался полиции. При этом "пояс смертника", которым он угрожал пассажирам, оказался муляжом. 

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