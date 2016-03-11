В Калининградской области РФ прожиточный минимум увеличили на 1 рубль

Прожиточный минимум в Калининградской области в четвертом квартале 2015 года по сравнению с третьим кварталом увеличился на один рубль и составил 9630 российских рублей (135 долларов США), сообщают РИА Новости со ссылкой на официальный сайт регионального правительства.

"Прожиточный минимум формируется по формуле расчета, которую предоставляет Минтруда, она содержит более 40 наименований продовольственных и непродовольственных товаров, услуг. Исходя из этого, а также цифр, которые дает Росстат, получилось, что величина минимума увеличилась на рубль", - сообщила руководитель пресс-службы областного правительства Лариса Полякова.

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Величина прожиточного минимума в самом западном российском регионе "в расчете на душу населения" согласно постановлению областного правительства составляет 9630 рублей, в предыдущем квартале он составлял 9629 рублей. Для трудоспособного населения установлен минимум в 10328 рублей (145 долларов), он также вырос на один рубль.