Лабрадор за рулем грузовика устроил аварию в Миннесоте
Отмечается, что собака после аварии не выказывала признаков раскаяния и выглядела довольно веселой.
В штате Миннесота произошла необычная авария, при которой тягач с полуприцепом без водителя столкнулся с автомобилем и деревом на заправка в городе Манкейто, сообщает Газета.ru со ссылкой на KMSP.
Очевидец происшествия заметила, что из окна грузовика выглядывает лабрадор-ретривер, при этом людей в кабине в момент аварии не наблюдалось.
Прибывшая полиция выяснила, что водитель отошел в магазин, когда пес каким-то образом переключил передачу на заведенной машине. После этого грузовик покатился в сторону заправки, и благодаря столкновению с легковым автомобилем и деревом он остановился в нескольких метрах от колонок с топливом.
В сюжете отмечается, что собака после аварии не выказывала признаков раскаяния и выглядела довольно веселой.
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При инциденте никто не пострадал, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Представитель полиции Манкейто отметил, что в первый раз за время работы сталкивается с подобным.
PHOTO: Dog pops up in driver's seat when semi crashes in Mankato https://t.co/n8Uxcy95pTpic.twitter.com/z6KswdtuRG— KSTP (@KSTP) March 5, 2016