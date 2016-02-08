Номинанты на "Оскар" получат в подарок секс-игрушки и подтяжку груди - The Guardian

Набор подарков включает в себя и такие "существенные" товары, как секс-игрушки, подтяжка груди и 15-дневный пешеходный тур по Японии, пишет The Guardian.

Общая сумма подарков в этом году составит рекордные 200 тысяч долларов, в то время, как в прошлом году подарочные наборы обошлись в 125 тысяч долларов.

Отмечается, что самым дорогим из подарков в этом году станет первоклассное 10-дневное путешествие в Израиль стоимостью $55 тыс., а пешеходный тур по Японии обойдется в $45 тыс.

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Также пакет содержит возможность нелимитированного проката автомобилей Audi в течение года, пожизненный запас косметики, а женская часть номинантов получит секс-игрушку за $250.

Также, номинанты получат возможность сделать "вампирическую" подтяжку груди, которая предполагает использование собственной крови пациента, а не силиконовых имплантов для увеличения объема груди. Такая услуга предоставлена номинантам обоих полов.

Отмечается, что подарки предназначаются номинированными актерам и режиссерам.