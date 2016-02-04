Саудовским женщинам временно запретили посещать Starbucks

Такое решение вынес Комитет по поощрению добродетели и предотвращению греха после того, как патруль шариатской гвардии во время планового обхода заведений общепита обнаружил в одном из них отступление от норм: отсутствие стены, отделяющей женскую половину кафе от мужской, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent. Как объяснили сотрудники кофейни, она рухнула в час пик из-за наплыва посетителей. Чтобы не допустить нарушения правил шариата, заведению запретили обслуживать женщин до тех пор, пока стена не окажется на своем месте.

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Одна из женщин, которой на этом основании в кафе отказались продавать напитки и еду, вывесила в своем микроблоге фото таблички на дверях кофейни. Надпись рекомендует женщинам вообще не заходить в кафе, а вместо этого прислать за заказом водителя. Руководство саудовского отделения Starbucks отметил, что стена регулярно разрушается из-за давки, и пообещал восстановить конструкцию в течение двух недель.

Женщины Саудовской Аравии существенно ограничены в правах: им запрещено водить машину, и за мужчинами остается последнее слово в таких аспектах жизни женщин, как брак, путешествия и получение высшего образования.