В Саудовской Аравии богослов запретил лепить снеговиков

Как написал на одном из религиозных сайтов шейх Мухаммад Салех аль-Мунадджид, что делать снеговика - значит создавать подобие человека, а это запрещено согласно исламу строгой консервативной версии, принятой в Саудовской Аравии, сообщает Радио Свобода.

Делать человеческие фигуры из снега, даже в виде игры или развлечения, не разрешено, а Господь дал людям достаточно возможностей создавать образы того, что не имеет души - деревьев, кораблей, плодов, зданий и т.д, написал шейх в ответ на вопрос, могут ли родители-мусульмане позволять детям делать снеговиков.

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Саудовская Аравия известна как жаркая преимущественно пустынная страна, но на днях, когда Ближний Восток охвачен влиянием холодного воздуха, возвышенности в саудовской провинции Табук возле границы с Иорданией покрыты снегом.