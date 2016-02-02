Житель Непала смог засунуть в рот 138 карандашей (видео)

16:00, 02 февраля 2016
Курьёзы
423 0

19-летний житель Непала Раджа Тапа засунул в рот 138 карандашей.

Раджа Тапа, Непал, карандаши / видео Caters Clips

Как отмечает "Лента.ру", таким образом он побил мировой рекорд в этом умении. Предыдущий рекордсмен индиец Динеш Шивнатх Упадхайя управился с 92 карандашами.

После успешного выступления с канцелярскими предметами Тапа, как показано на видео, продолжил развлекать зрителей, сумев засунуть в рот 32 горящие свечи.

Непалец работает охранником, но планирует постоянно устраивать шоу и ставить рекорды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter