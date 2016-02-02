Житель Непала смог засунуть в рот 138 карандашей (видео)
16:00, 02 февраля 2016Курьёзы
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19-летний житель Непала Раджа Тапа засунул в рот 138 карандашей.
Житель Непала засунул в рот 138 карандашей / видео Caters Clips
Как отмечает "Лента.ру", таким образом он побил мировой рекорд в этом умении. Предыдущий рекордсмен индиец Динеш Шивнатх Упадхайя управился с 92 карандашами.
После успешного выступления с канцелярскими предметами Тапа, как показано на видео, продолжил развлекать зрителей, сумев засунуть в рот 32 горящие свечи.
Непалец работает охранником, но планирует постоянно устраивать шоу и ставить рекорды.
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