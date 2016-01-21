Снегоход на харьковских улицах озадачил местных полицейских (фото)

Снегоход двигался со стороны улицы Академика Павлова по улице Механизаторской около 23.00. Патрульные полицейские решили проверить, есть ли у водителя документы на транспортное средство, передает mediaport.ua.

«Водителем такого чуда оказался 45-летний мужчина, который пояснил, что это снегоход, предъявил чек на покупку и все положенные документы. На вопрос патрульных, «почему так поздно катаетесь?», ответил что ездил заправляться, так как завтра будет тестировать новое чудо», — сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Оксана Оспищева.

Читайте такжеУборка снега в Киеве стала эффективнее, чем в прошлые годы - эксперт

Правом управления снегоходом обладают владельцы удостоверения тракториста-машиниста, относящееся к категории «А», объяснили в патрульной полиции. Кроме того, транспорт должен быть зарегистрирован в органах государственного технического надзора.