В Киевском зоопарке - Год лягушки

Киевский зоопарк разработал план мероприятий по проведению кампании «Год лягушки» в рамках провозглашения Всемирной ассоциацией зоопарков и аквариумов (WAZA) 2008 года Годом лягушки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как отметили в зоопарке, предусмотрены пополнение коллекции земноводных представителями фауны Украины и разработка научных основ их сохранения в условиях неволи. Запланирован также ряд культурно-просветительских мероприятий с целью пропаганды среди населения необходимости сохранения земноводных.

“Самый редкий вид в коллекции земноводных столичного зоопарка – Мантела желтая. Этот вид бесхвостых амфибий распространен в прохладных горных лесах на востоке Мадагаскара в районе Мараманга. Вид находится под угрозой исчезновения, численность его представителей неуклонно уменьшается. В этом году в зоопарке этих мелких лягушек (22-25 мм) удалось размножить. Были получены 4 кладки оплодотворенной икры, и теперь выведены около сотни головастиков. Работники зоопарка надеются, что головастики успешно пройдут метаморфоз и вырастут до взрослых размеров”, - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, коллекция земноводных Киевского зоопарка на сегодня имеет такие виды: Тритон малоазиатский, Когтеносец Бёттгера, Лягушка спороносная, Жаба обычная, Жаба шлемоголовая, Жаба чернорубцевая, Литория голубая, Раканя-маскировщица, Раканя краснопятнастая, Камышница окаймленная и Мантела желтая.

Чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания амфибий, 31 августа 2007 года в Будапеште более 230 представителей зоопарков, аквариумов и их ассоциаций из 35 стран подписали петицию с обращением к правительствам всего мира помочь сберечь жизнь амфибиям. Впервые принят глобальный призыв к действиям в интересах класса животных, находящегося под угрозой. Петиция принята на 62-й ежегодной конференции Всемирной Ассоциации Аквариумов и Зоопарков.

Этот призыв к мировой общественности распространяется через национальные зоопарки для всемирного обсуждения и одобрения мероприятий по спасению животных. Петиция призывает правительства всех стран «предоставить средства для безотлагательных мероприятий по спасению лягушек, жаб и других земноводных».

2008 год провозглашен Годом лягушки с целью осознания критического состояния земноводных, ведь от трети до половины их видов - под угрозой исчезновения в ближайшем будущем. Это может стать самым большим массовым вымиранием видов со времен исчезновения динозавров, отмечает пресс-служба.