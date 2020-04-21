Силиконовая грудь спасла женщину от смерти (фото)

Пациентка получила серьезную травму грудной клетки.

Силиконовые имплантаты спасли 30-летнюю жительницу Онтарио (Канада) от смерти. Это первый задокументированный в медицине случай.

Об этом пишет Science alert.

Женщина прибыла к врачам с огнестрельным ранением. Неизвестный стрелок выпустил в нее пулю, но та не прошла сквозь жизненноважные органы, застряв в силиконовом имплантате груди.

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Впрочем, пациентка получила серьезную травму грудной клетки.

«Пациентка сообщила, что она шла по улице и почувствовала жар и боль в левой части груди, глянула вниз, увидела кровь», – рассказали медики.

Во время осмотра врачи обнаружили значительное повреждение груди и «массу», что оказалась застрявшей пулей. В результате нападения неизвестного 30-летняя канадка получила перелом ребра и повреждение тканей легкого, а от внутригрудного повреждения спасли грудные имплантаты.

Хирурги удалили женщине оба поврежденных имплантата и передали пулю полиции.

По словам медиков, если бы не имплантаты, потерпевшей вряд ли бы удалось избежать ранения сердца. Левая силиконовая грудь изменила траекторию пули и спасла жизнь пациентке.

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