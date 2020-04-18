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В Малайзии нарушителей карантина пугает "привидение" на улице (видео)

15:40, 18 апреля 2020
Курьёзы
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Местной полиции понравился необычный метод пресечения собраний людей / скриншот из видео

Об этом сообщает местная пресса.

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Такой метод борьбы с людьми, которые не хотят оставаться дома, придумал местный житель Мухаммад Урабиль Алиас. Он одевает длинный белый балахон и накладную бороду и распугивает нарушителей карантина, неожиданно появляясь в местах скопления людей.

"Я почитал новости и понял, что умирает все больше и больше людей, вот я и решил напускать на людей страх", - рассказал он журналистам.

Пресса отмечает, что местная полиция приветствовала такой необычный метод пресечения собраний людей.

На сегодня в стране выявлены пять тысяч случаев заражения, более 80 человек скончались.

Как сообщал УНИАН, американский штат Джорджия приостановил 70-летний запрет на любые маски на период пандемии и на фоне нехватки защитных медицинских масок.

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