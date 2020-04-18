Штат в США из-за пандемии остановил закон времен Ку-клукс-клана и разрешил носить маски

Закон действовал с 1951 года и был направлен на борьбу с расистской организацией Ку-клукс-клан.

Американский штат Джорджия приостановил 70-летний запрет на любые маски на период пандемии и на фоне нехватки защитных медицинских масок.

Об этом сообщает New York Post.

Закон действовал с 1951 года и был направлен на борьбу с расистской организацией Ку-клукс-клан. Он запрещал ношение любых масок в публичных местах.

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Одновременно указ губернатора штата Брайана Кемпа узаконил ношение гражданами масок, капюшонов и других предметов одежды по рекомендациям ВОЗ и без страха быть административно наказанным.

«Я подписал указ, который позволяет жителям Джорджии публично носить маски для смягчения распространение COVID-19», – сказал он.

Справка УНИАН. Ку-клукс-клан или Невидимая Империя Юга – название нескольких расистских и террористических организаций в США, в основном на юге.

Была создана сложная информационная сеть для убийств и поджогов. Группы численностью в зависимости от операции, от 10 до 500 человек, действовали очень оперативно и не оставляли свидетелей. Убийства стали жестокими, жертв вешали, топили, калечили.

20 апреля 1871 года Конгресс США издал закон, направленный на пресечение деятельности ку-клукс-клана. Он давал президенту полномочия отменять право личной неприкосновенности и прибегать к оружию для поддержания законов.

28 октября 1915 года в штате Джорджия состоялось учредительное собрание нового ку-клукс-клана.

В годы Великой депрессии ку-клукс-клан фактически прекратил свое существование.