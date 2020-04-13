Блогер напоил жену и сына чаем с водой из туалета: теперь ему грозит тюрьма (видео)

Шутка может стоить мужчине пяти лет лишения свободы.

Житель Саудовской Аравии, пранкер Хани Халавани (Hani Halawani) опубликовал серию роликов с женой: он напоил ее чаем, приготовленным с водой из туалета.

Как сообщает The Sun, блогера арестовали после публикации видео в Snapchat.

В коротких роликах он сначала показал зрителям, как набирает воду из унитаза в белую кружку, а затем преподносит чай своей супруге, Алануд Ямани (Alanoud Yamani). Она отказалась от напитка, заподозрив неладное в действиях возлюбленного, но все же успела его отпить. Затем она передала чашку сыну, который тоже попробовал чай.

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По данным издания, в настоящее время видео недоступно. Супруга посоветовала убрать ролик, так как многие из его зрителей, дети и подростки, могут попытаться повторить увиденное со своими близкими. По неподтвержденным данным, Халавани уже задержали за публикацию видео в сети.

Вскоре после публикации множество пользователей страны в соцсетях выразили свое возмущение действиями блогера и потребовали наказать его. Если пранкера признают виновным в том, что он умышленно подвергали опасности безопасность других людей, то ему грозит крупный штраф или тюремный срок до пяти лет.