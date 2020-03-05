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Игровая ловушка: на Днепропетровщине школьник увлекся игрой на компьютере и застрял в батарее (видео)

10:52, 05 марта 2020
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Тот увлекся игрой на компьютере и не заметил, как просунул ногу между секциями чугунного радиатора под столом. Родители смазали ногу маслом, но вытащить малыша своими силами не смогли. Вызвали спасателей.

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