Игровая ловушка: на Днепропетровщине школьник увлекся игрой на компьютере и застрял в батарее (видео)
10:52, 05 марта 2020Курьёзы
128 0
Мальчик просунул ногу между секциями чугунного радиатора под столом.
В Днепропетровской области с батареи освобождали 12-летнего парня.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеПлохой Санта: на Закарпатье вор пытался сбежать из дома через дымоход, но застрял (фото)
Тот увлекся игрой на компьютере и не заметил, как просунул ногу между секциями чугунного радиатора под столом. Родители смазали ногу маслом, но вытащить малыша своими силами не смогли. Вызвали спасателей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter