Игровая ловушка: на Днепропетровщине школьник увлекся игрой на компьютере и застрял в батарее (видео)

Мальчик просунул ногу между секциями чугунного радиатора под столом.

В Днепропетровской области с батареи освобождали 12-летнего парня.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Тот увлекся игрой на компьютере и не заметил, как просунул ногу между секциями чугунного радиатора под столом. Родители смазали ногу маслом, но вытащить малыша своими силами не смогли. Вызвали спасателей.