Со списком на детской машинке: сеть рассмешил пес из Китая, который ездит за продуктами (видео)

Китайцы не теряют чувства юмора и делятся лайфхаками, как выжить в условиях изоляции.

В сети появился ролик, как в Китае за продуктами отправляют собаку в маске.

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Отмечается, что китайцы не теряют чувства юмора и делятся лайфхаками, как выжить в условиях изоляции.

Домашнему любимцу одевают рюкзак, в который кладут список продуктов и деньги. После чего четвероногий отправляется в магазин за рулем детской машинки.

При этом он проходит все этапы контроля на одном уровне с людьми.

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