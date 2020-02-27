Со списком на детской машинке: сеть рассмешил пес из Китая, который ездит за продуктами (видео)
14:48, 27 февраля 2020Курьёзы
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Китайцы не теряют чувства юмора и делятся лайфхаками, как выжить в условиях изоляции.
Трудности изоляции: Сеть покорило видео с собакой в маске, который делает покупки
В сети появился ролик, как в Китае за продуктами отправляют собаку в маске.
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Отмечается, что китайцы не теряют чувства юмора и делятся лайфхаками, как выжить в условиях изоляции.
Домашнему любимцу одевают рюкзак, в который кладут список продуктов и деньги. После чего четвероногий отправляется в магазин за рулем детской машинки.
При этом он проходит все этапы контроля на одном уровне с людьми.
Ранее УНИАН сообщал, как бабушка из Италии придумала новый способ защиты от коронавируса и рассмешила сеть.
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