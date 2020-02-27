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Со списком на детской машинке: сеть рассмешил пес из Китая, который ездит за продуктами (видео)

14:48, 27 февраля 2020
Курьёзы
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Отмечается, что китайцы не теряют чувства юмора и делятся лайфхаками, как выжить в условиях изоляции.

Домашнему любимцу одевают рюкзак, в который кладут список продуктов и деньги. После чего четвероногий отправляется в магазин за рулем детской машинки.

При этом он проходит все этапы контроля на одном уровне с людьми.

Ранее УНИАН сообщал, как бабушка из Италии придумала новый способ защиты от коронавируса и рассмешила сеть.

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