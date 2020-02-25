"Символ паранойи": бабушка из Италии придумала новый способ защиты от коронавируса и рассмешила сеть

В сети фотографию уже окрестили "символом параноидального настроения относительно коронавируса".

Бабушка из Италии придумала новый способ защиты от коронавируса и рассмешила пользователей социальных сетей.

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Курьезное фото опубликовал на своей странице в Facebook Беппо дель Оссо.

Вместо того, чтобы обезопасить себя с помощью маски, местная пожилая женщина надела на голову пакет для поездки в общественном транспорте.

Итальянец с юмором написал, что этот новый метод защиты от вируса одержал победу над всеми, что он видел до этого.

В сети фотографию уже окрестили «символом параноидального настроения относительно коронавируса». Фото моментально стало «вирусным».

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тыс. 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 – летальные, выздоровел уже 27 тыс. 695 человек.