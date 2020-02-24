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В Днепре ребенок придумал оригинальный способ, чтобы отец купил ему заветный фастфуд (фото)

15:22, 24 февраля 2020
Курьёзы
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Отец малыша стоял на кассе с невозмутимым видом / фото: группа "ЛюблюНовокодацькийРайон" в Facebook

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Очевидцы сфотографировали волочившегося ребенка по полу и выложили фото в социальные сети.

На фото видно, что ребенок ради заветного гамбургера упал в ноги отца.

Комичность ситуации добавляет и отец малыша, который стоит на кассе с невозмутимым видом.

Как сообщал УНИАН, в белорусском Могилеве девятилетний ребенок угнал у собственного отца автомобиль, на котором поехал на уроки. 

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