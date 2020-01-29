В Беларуси девятилетний ребенок угнал у отца машину и уехал в школу (видео)

Несмотря на оживленное движение, школьник сумел добраться до места назначения.

В белорусском Могилеве девятилетний ребенок угнал у собственного отца автомобиль, на котором поехал на уроки.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МВД Беларуси Ольгу Чемоданову.

"28 января в дежурную службу Октябрьского РОВД города Могилева обратился мужчина, который рассказал о пропаже своего автомобиля. Могилевчанин не обнаружил Audi A6 возле дома, где машина была припаркована", - отметила она.

Читайте также"Привлекают его крылья и реактивные двигатели": влюбленная в 40-тонный самолет женщина хочет выйти за него замуж

По ее словам, оперативники после изучения камер видеонаблюдения установили момент угона. Оказалось, за рулем находился 9-летний сын заявителя. Пока отца не было дома, мальчик взял ключи от машины, завел ее и поехал в школу. Юный автолюбитель без проблем преодолел примерно полкилометра по оживленной улице в час пик. Мальчик припарковал машину возле учебного заведения и отправился на уроки.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшедшего.