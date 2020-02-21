"Битва под Полтавой 2020": в сети смеются над "гостеприимством" жителей Новых Санжар

Протестующие, собравшиеся у главных ворот санатория в "Новых Санжарах", куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, забросали камнями автобус. Все это закончилось побоищем с большим количество пострадавших и задержанных.

В четверг, 20 февраля, местные жители Новых Санжар, а также приезжие протестовали против прибытия в медицинский центр Нацгвардии, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины и иностранцев.

Вечером семь автобусов с эвакуированными из Уханя въехали на территорию санатория. Протестующие, собравшиеся у главных ворот, бросали камни в автобусы и жгли шины. Все это закончилось побоищем с большим количество пострадавших и задержанных.

В сети резко высмеяли «гостеприимство» жителей Новых Санжар, а также общую панику, раздутую вокруг ситуации с коронавирусом из Китая.

Некоторые блогеры напомнили, что в Новых Санжарах почти 85% населения проголосовало за Владимир Зеленского на выборах президента весной 2019 года. Таким образом, как отметили в соцсети, Зеленский "встретился со своими избирателями".

Напомним, в течение 14 дней эвакуированные из Уханя будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности. Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человека, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета находились 22 человека - члены экипажа и сопроводительное медперсонал, а также 72 пассажира.