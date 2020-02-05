В США задержали дилеров, перевозивших "товар" в сумке с надписью "мешок, полный наркотиков" (фото)

У задержанных изъяли 75 граммов метамфетамина, грамм кокаина, 1,36 килограмма гамма-гидроксибутирата и 15 таблеток экстази.

В США полиция Флориды арестовала двоих мужчин по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Они провозили их в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков».

Читайте такжеК яхте путешественников прибило 500 кг наркотиков (фото)Об этом сообщает телеканал WSVN 7 News.

Задержанными оказались 34-летние Иан Симмонс и Джошуа Рейнхардт. Патрульный остановил их из-за превышения скорости. Задержанные двигались со скоростью около 153 километров в час. Шериф округа Санта-Роза также предупредил патрульного о наличии контрабанды в автомобиле.

В ходе ареста у задержанных изъяли 75 граммов метамфетамина, грамм кокаина, 1,36 килограмма гамма-гидроксибутирата (считается препаратом, используемым насильниками для воздействия на жертву) и 15 таблеток полусинтетического наркотика MDMA (экстази).

Задержанные поместили под стражу в ожидании суда. В офисе шерифа Санта-Розы арест прокомментировали такими словами: «На заметку: не перевозите запрещённые наркотики в сумках с надписью «мешок, полный наркотиков». Наши сотрудники из отдела K-9 умеют читать».

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