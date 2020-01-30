Пранкеры позвонили Хоакину Фениксу от лица Греты Тунберг и заставили его смеяться как Джокер (видео)

Фейковая Грета предложила актеру присоединиться к ее проекту, а ее «отец» рассказал об истерике Джареда Лето.

Известные пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дозвонились до звезды «Джокера» Хоакина Феникса и его невесты Руни Мары, представившись известной шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте.

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Записи пранка на английском и русском языках появились на Youtube-канале пранкеров.

Фейковая Грета предложила актеру, который известен своей активной позицией в вопросах изменения климата, присоединиться к ее проекту «Звезды спасают Землю».

В дальнейшем разговор сместился к обсуждению «Джокера». «Грета» и «Сванте» похвалили фильм, а «Грета» выразила готовность сыграть в сиквеле хотя бы небольшую роль. По ее словам, ей хотелось бы сыграть Харли Квинн.

Пранкеры начали рассказывать о разговоре, который якобы состоялся у них с актером Джаредом Лето. По словам «Сванте» Лето якобы называл себя самым лучшим Джокером и плясал, а потом его увезли в больницу с нервным срывом.

В разговоре чувствуется, что Феникс смущен разговором, и отметил, что понимает эмоции своего коллеги. Дальше «Грета» начала уговаривать Феникса исполнить свой зловеший смех, который стал визитной карточкой его роли. Актер после уговоров все же согласился на смех, чтобы сделать Грете приятно.

Кульминацией пранка стала «трагедия». Между «Сванте» и «Гретой» возникла ссора, когда «Сванте» заявил, что он тоже актер, и мог бы сыграть Джокера. Перепалка между «родственниками» закончилась звуками стрелбы, и на проводе повисла тишина.

Тогда Феникс и понял, что происходящее – пранк.

«О боже мой, да это же пранк! Нас конкретно пранканули! Круто пранканули. […] Ребят, вы великолепны, а мы полностью лоханулись. Круто, очень круто!... После такого мы, возможно, начнем ***** [черт возьми] заикаться, но это было великолепно», – отметил актер.

В Марте 2016 года Вован и Лексус в интервью BBC признавались, что не хотят разыгрывать Путина.