Пранкеры Вован и Лексус: мы не хотим разыгрывать "Главного Вована" - BBC

Об этом они заявили в интервью "BBC-Україна".

"Ну, пока у нас такого намерения нет и мы не хотим делать такие вещи", – сказал Вован (Владимир Кузнецов).

По их словам, они подумают над этим, но не сейчас, а после того, как разыграют "начальника господина пресс-секретаря", а также "кого-то из Европы и Барака Обаму".

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В свою очередь Лексус (Алексей Столяров) заявил, что ему и Вовану "ближе все-таки вот эта сторона, которая пророссийская, чем те люди, которые хотят расшатать обстановку".

Лексус снова повторил, что розыгрышем Фейгина они хотели добиться прекращения голодовки Савченко, а также того, чтобы она признала себя виновной.

"Я думаю, если бы еще неделя прошла, она бы признала, так или иначе, факт убийства наших граждан", - заявил он.

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Рассказывая о том, как им удается дозваниваться до таких высокопоставленных людей, как президент Турции, Вован рассказал, что это было сделано "путем долгой такого цепочки".

При этом пранкеры отрицают свою связь со спецслужбами. По их словам, они по собственной инициативе берут на себя "функции президента".

Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно о том, что Надежда Савченко, незаконно удерживаемая в российском СИЗО, прекратила сухую голодовку после того, как ее об этом в письме попросил президент Петр Порошенко. Позднее в администрации главы государства заявили, что письмо, которое ей якобы отправил Порошенко, является фейком.

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После этого, российские пранкеры Лексус и Вован признались, что самостоятельно написали документ и передали его одному из защитников Савченко - Фейгину. Пранкеры пояснили, что, в первую очередь, преследовали "гуманные цели".