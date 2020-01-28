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В США водитель посадил возле себя скелет, чтобы пользоваться льготной полосой (фото)

11:43, 28 января 2020
Курьёзы
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ARIZONA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

В штате Аризона (США) поймали водителя, который замаскировал под пассажира пластиковый скелет. Таким образом, американец пользовался полосой для транспорта с пассажирами и нарушил правила дорожней транспортной нагрузки.

Об этом сообщает BBC.

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62-летнего мужчину остановили, когда заметили на пассажирском сидении возле водителя скелет в камуфляже и шляпе, привязанный к креслу желтой веревкой. Американца оштрафовали.

По информации правоохранителей, ежегодно более 7 тысяч водителей в Аризоне нарушают правила транспортной нагрузки. В прошлом году на этой же полосе поймали другого нарушителя, который перевозил в качестве пассажира манекен в бейсболке и солнцезащитных очках.

Как сообщал УНИАН, свинья выпала из грузовика на трассе "Киев - Чоп" в Ривненской области. Сразу несколько человек заявили, что животное их.

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