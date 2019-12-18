В США мужчина перерыл мусорный контейнер, чтобы найти случайно выброшенное кольцо
17:58, 18 декабря 2019Курьёзы
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Кольцо в мусор выбросила женщина.
Мужчине понадобилось примерно 10 минут, чтобы найти кольцо \ facebook.com/LincolnRecycles
Работник городской службы утилизации перерыл мусорный контейнер, чтобы найти обручальное кольцо, которое незнакомка уронила внутрь.
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Жительница штата Небраска Алекс Фрейзер позвонила в пункт сортировки отходов с просьбой найти кольцо в мусорном контейнере, которое случайно выбросила, передает ТСН со ссылкой на UPI. Женщина спросила, могла ли бы она собственноручно поискать его в мусорном цехе.
Мусорщик Райан Беккер вызвался помочь Фрезер. Он залез в контейнер и начал рыться в мусоре. Мужчине понадобилось примерно 10 минут, чтобы найти кольцо.
"Я была очень благодарна ему за то, что он не пожалел своего времени и смог мне помочь", - поделилась Фрейзер.
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