Китаец пообещал 300 свиней мужчине, который женится на его одинокой дочери
В китайской провинции Хэнань отец пообещал минимум 300 свиней мужчине, который женится на его одинокой дочери.
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Об этом сообщает информационный портал World of buzz.
Три года назад 24-летняя Чжан Чжиюань окончила университет и вернулась в родной город, чтобы выращивать две тысячи свиней на семейной ферме и продавать их на рынке.
По словам девушки, родители и братья с сестрами не поддерживают ее стремление работать в свинарнике. Они считают, что девушка с образованием должна переехать в мегаполис и занять высокооплачиваемую должность. Тем не менее Чжан намерена остаться на ферме и помогать родителям справляться с их обязанностями.
В связи с этим ее отец пообещал отдать минимум 300 свиней мужчине, который женится на китаянке и станет помогать на ферме.
К будущему жениху Чжиюань не предъявляет высоких требований. Для нее достаточно, чтобы мужчина мог поднять предмет весом хотя бы в половину свиньи.