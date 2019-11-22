Берлускони попал в больницу из-за селфи

Политика отвезли в миланскую больницу на обследование, после того как он упал и ушибся, делая селфи.

Бывший премьер Италии и медиамагнат Сильвио Берлускони попал в миланскую больницу.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

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Отмечается, что лидер партии «Вперед, Италия» пытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в хорватском Загребе, но упал и получил ушиб и гематому. После этого политика отвезли в миланскую больницу на обследование, где он пробудет до конца недели.

«Да, это банальный ушиб. Но, знаете, даже полет бабочки в Китае вызывает целый ураган в Техасе», - прокомментировал Берлускони.

Сильвио Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. В 2010-м против него было начато расследование по «делу Руби», в рамках которого премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это дело стоило ему поста главы правительства.

Как сообщал УНИАН, весной 2019 года Берлускони перенес хирургическую операцию из-за кишечной непроходимости.